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Судебные приставы арестовали неуловимого таксиста в Самарской области на 10 суток

16 марта 2018 11:58
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Судебные приставы арестовали неуловимого таксиста в Самарской области на 10 суток
Мужчина не хотел отбывать наказание за неуплату алиментов.

В отношении гражданина П. в отделе судебных приставов Кинель-Черкасского района Самарской области было возбуждено исполнительное производство о взыскании алиментов в пользу его бывшей супруги на содержание их общего ребенка. Долг мужчины перед своим сыном составил около 45 тысяч рублей.
Судебными приставами-исполнителями неоднократно осуществлялись выходы по месту жительства должника, однако застать мужчину дома не удавалось. Опросив соседей, работники Управления ФССП России по Самарской области узнали, что гражданин П. неофициально работает на заводе. Выехав на предприятие, судебные приставы должника не обнаружили, а руководство завода сообщило, что в их штате гражданин П. не числится.
В рамках исполнительного производства судебными приставами-исполнителями был установлен мобильный телефон должника. До мужчины удалось дозвониться и вызвать его на прием в отдел, где в отношении него был составлен протокол. Суд назначил гражданину П. наказание в виде обязательных работ, после чего мужчина предоставил в отдел справку о трудоустройстве на одном из предприятий в качестве водителя. Судебными приставами-исполнителями было вынесено постановление об обращении взыскания на заработную плату должника.
Решив, что можно не отбывать наказание, гражданин П. не приступил к обязательным работам. Судебными приставами-исполнителями было принято решение привлечь должника к ответственности. С этой целью работниками Управления ФССП России по Самарской области был совершен выход по месту работы должника, в ходе которого оказалось, что мужчина попал в ДТП на рабочей машине и после этого больше на предприятии не появлялся, заработная плата ему не перечислялась и алименты не удерживались.

Судебными приставами-исполнителями вновь был организован поиск неуловимого гражданина П. В результате им удалось установить, что после ДТП мужчина неофициально устроился работать таксистом. Вызвав машину, на которой в тот день работал должник, судебные приставы дождались, когда мужчина приедет по указанному адресу, после чего принудительно доставили его в отдел. Ему назначено наказание в виде ареста сроком на 10 суток. Также в отношении алиментщика было возбуждено уголовное дело, гражданина П. может ждать наказание вплоть до лишения свободы сроком на 1 год.

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