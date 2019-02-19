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Судебные приставы Самарской области предотвратили пронос в суд 2 тысяч 390 запрещенных предметов

19 февраля 2019 09:28
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Судебные приставы Самарской области предотвратили пронос в суд 2 тысяч 390 запрещенных предметов
Их нашли в карманах, сумках и других личных вещах посетителей.

Ежедневно в 75 зданиях судов несут службу судебные приставы по обеспечению установленного порядка деятельности судов УФССП России по Самарской области. Их задача следить за безопасностью работников и участников судебных заседаний, предотвращая любые противоправные действия.

С начала 2019 года судебные приставы по ОУПДС выявили 2 тысячи 390 запрещенных предметов, которые гражданам, пытающимся попасть в здание суда, пришлось по требованию работника Службы оставить за пределами охраняемого объекта. За неисполнение распоряжения судьи или судебного пристава по ОУПДС к административной ответственности по ст. 17.3 КоАП РФ было привлечено 65 граждан, которые своими действиями нарушали правила, установленные в суде. Был составлен 81 административный протокол в отношении граждан препятствующих законной деятельности работников Службы по принудительному исполнению исполнительных документов и обеспечению установленного порядка деятельности судов в соответствии со ст. 17.8 КоАП РФ.

Управление Федеральной службы судебных приставов по Самарской области напоминает. В здании суда при себе нельзя иметь взрывчатые вещества, предметы, ими начиненные, огнестрельное и травматическое оружие, сигнальные и стартовые пистолеты, электрошоковые устройства, колюще-режущие предметы, сжатые, сжиженные газы и легковоспламеняющиеся жидкости, а также любые ядовитые и отравляющие вещества. Эти правила установлены для безопасности работников и посетителей суда.

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