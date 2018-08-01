Судебные приставы Самарской области предотвратили пожар в Приволжском окружном военном суде

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Судебные приставы по обеспечению установленного порядка деятельности арбитражных и специализированных судов Евгений Мишанин и Александр Писарев несли службу в Приволжском окружном военном суде. Находясь на рабочем месте, они услышали запах дыма и направились на поиски его источника. Оказалось, что в одном из кабинетов суда воспламенилась сплит-система. Мужчины оперативно обесточили внешний блок и потушили его при помощи огнетушителя.Председатель Приволжского окружного военного суда Владимир Данилов отметил грамотные и умелые действия судебных приставов по ОУПДС при ликвидации аварии, благодаря которым было предотвращено возникновение пожара в здании суда.Евгений Мишанин пришел в Службу судебных приставов в 2006 году, награжден медалями «За службу» II и I степени. Александр Писарев влился в коллектив судебных приставов в 2007 году, также отмечен медалями «За службу» II и I степени.Ежедневно судебные приставы по ОУПДС Управления ФССП России по Самарской области несут службу в 75 зданиях судов. Их задача обеспечивать установленный порядок деятельности суда, безопасность работников и посетителей здания правосудия, предотвращая противоправные действия.Один из резонансных случаев предотвращения трагедии судебными приставами в Самарской области произошел в 2015 году. Тогда возле здания Самарского областного суда неизвестный мужчина вылил на стоящий рядом со зданием автомобиль горючую жидкость и поджёг ее. Пламя вспыхнуло моментально. Под угрозой оказались припаркованные автомобили, само здание суда, его сотрудники, посетители и прохожие. Злоумышленник скрылся. В это время на посту нес службу судебный пристав по ОУПДС Александр Силантьев. Он заметил за окном вспышку, схватил огнетушитель и выбежал на улицу. Благодаря его собранности и чувству долга, удалось избежать взрыва Тойоты, возгорание стоящих рядом автомобилей и здания Самарского областного суда. Когда прибыли спецслужбы, судебный пристав уже ликвидировал очаг возгорания, сообщает пресс-служба ведомства.