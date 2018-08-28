Судебные приставы Самарской области арестовали снегоуборочную технику за долг по налогам

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В межрайонном отделе судебных приставов по исполнению постановлений налоговых органов было возбуждено исполнительное производство о взыскании задолженности в размере 1 миллиона 200 тысяч рублей. В рамках исполнительного производства с целью установления имущественного положения должника судебными приставами - исполнителями были направлены запросы в регистрирующие органы и кредитные учреждения. Установлено, что транспортных средств у него не имеется. Вместе с тем, были выявлены объекты недвижимого имущества, на которые наложен запрет на регистрационные действия, также было вынесено постановление о запрете внесений или изменений в Единый государственный реестр юридических лиц. Также установлен открытый расчетный счет должника в кредитной организации, в отношении него должностными лицами Службы вынесено постановление об обращении взыскания на денежные средства. За организацией также зарегистрирована самоходная машина — погрузчик одноковшовый фронтальный колесный, было вынесено постановление о запрете регистрационных действий снегоуборщика.Несмотря на принятые меры, организация к оплате задолженности по налогам не приступила. В связи с этим судебные приставы - исполнители арестовали самоходную машину, предварительно оценив ее в 500 тысяч рублей. Она была оставлена на ответственное хранение должнику. Точную оценку имуществу даст специализированная организация.Если в ближайшие 10 дней он не погасит всю сумму задолженности, то самоходная машина будет передана на реализацию в счет погашения задолженности.