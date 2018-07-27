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Стали известны подробности гибели велосипедиста около Сызрани

27 июля 2018 13:46
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Стали известны подробности гибели велосипедиста около Сызрани
В смерти пожилого велосипедиста в Новоспасском районе обвиняют 39-летнюю автомобилистку.

Напомним, что первая информация о смертельном ДТП в двадцати километрах от Сызрани появилась накануне днем.

По уточненным данным, ЧП произошло в четверг 26 июля в 11:30 на первом километре автодороги «поселок Красный - поселок Бестужево» в поселке Красный. Женщина 1979 года рождения за рулем Suzuki Liana нарушила правила расположения транспортного средства на проезжей части и сбила велосипедиста, который ехал в попутном направлении.

В результате наезда, мужчина 1954 года рождения от полученных травм скончался на месте ДТП. Известно, что у автоледи, которая имеет пятилетний водительский стаж, взята кровь на анализ, пишет КТВ-Луч.
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