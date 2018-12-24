Ссора мужчин на автостоянке в Самаре закончилась больницей

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Между двумя мужчинами произошел конфликт на территории автостоянки, расположенной на ул. Грозненской в Самаре. По предварительным данным, в ходе драки младший из участников причинил своему оппоненту телесные повреждения. После выяснения отношений противники разошлись. Спустя время пострадавшему мужчине стало плохо, и каретой скорой медицинской помощи он был доставлен в больницу. Как впоследствии было установлено, в результате инцидента здоровью 50-летнего самарца был причинен тяжкий вред.Второй участник драки – ранее не судимый житель Самары 1972 года рождения. Сотрудники уголовного розыска задержали его. Мужчина не стал отрицать своей причастности к случившемуся.В настоящее время возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД