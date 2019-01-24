Специалисты всю ночь восстанавливали электроснабжение в многоквартирных домах самарцев, оставшихся без тепла

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В связи с ЧС в тепловых сетях значительно выросла нагрузка на электрические сети многоквартиных домов в Промышленном и Кировском районах г. Самары.Одновременное включение электробогревателей, электрических плит, стиральных машин и утюгов может приводить к перегрузке внутридомовых электрических сетей и аварийным отключениям электроэнергии.Минувшей ночью оперативно-выездные бригады «Самарской сетевой компании» выезжали на такие вызовы по восстановлению энергоснабжения в Промышленном и Кировском районе 14 раз.Со своей стороны АО «ССК» усилило работу службы на период ЧС в два раза и вывело на дежурство дополнительные бригады, однако избежать самих случаев перегрузки внутридомовой электросети и ее отключения могут только сами владельцы жилья.В создавшейся ситуации мы призываем самарцев не включать в одной квартире одновременно электрообогреватели и другие энергозатратные приборы (электроплиты, стиральные машины, утюги, электрочайники и т.д.). Электропроводка многоэтажных домов в данном районе прокладывалась в 70-80 годы ХХ века и не была рассчитана на такие высокие нагрузки.Уважаемые самарцы, в случае отключения электроэнергии в вашем доме просим обращаться на круглосуточную горячую линию по вопросам качества электроснабжения АО «ССК» 8 800 222 30 20.