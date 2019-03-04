«Социологи Меркушкина» в Самарской области сфабриковали 200 тысяч мнений людей
4 марта 2019 10:10
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Собственник компании «Приволжский центр общественного мониторинга» («ПЦОМ») Николай Явкин и экс-руководитель департамента мониторинга общественного мнения областного правительства Денис Подсеваткин стали объектами внимания сотрудников ФСБ осенью 2017 года. Первым задержали Явкина, он начал сотрудничать со следствием и дал показания на Подсеваткина, который после отставки губернатора Николая Меркушкина покинул свой пост и уехал на историческую родину — в Саранск, пишет СО ОНЛАЙН.
Все цифры и рейтинги, которыми оперировали члены команды Меркушкина во время публичных выступлений, опирались на исследования, проводившиеся фирмой Явкина. Он же стал автором многих словесных шаблонов, активно использовавшихся «командой созидания» в пропагандистских целях: это рассказы про то, как «область встает с колен», становится «опорным краем» и расцветает благодаря «очеловеченному формату власти», а также про противостоящую «вставанию с колен» бизнес-элиту. И вот теперь, когда расследование дел «социологов Меркушкина» завершено, выяснилось, что те вообще никого не опрашивали. Ну, или почти никого.
Явкин, сотрудничавший со следствием, заключил досудебное соглашение и получил право на особый порядок рассмотрения своего дела судом. 11 февраля 2018 года его приговорили к трем годам колонии. С учетом причиненного бюджету ущерба — более 43 млн руб. — директор «ПЦОМ» отделался сравнительно легко. На очереди — тоже покаявшийся Подсеваткин, заседание по его делу намечено на 12 марта 2018 года.
Что же в итоге вменили в вину социологам? В их деле — 5 эпизодов мошенничества в особо крупном размере, осуществленного с июня 2014 года по ноябрь 2015 года. Если вначале фигуранты опрашивали хоть кого-то, то к финалу своей преступной деятельности совсем перестали стесняться: из денежных средств, перечисленных по контракту №7/15 и субподрядному договору №22/15, было похищено все (это около 14 млн руб.), а из запланированных 70,5 тыс. интервьюируемых не опрошен никто. Один из этих опросов касался «оценки населением общественно-политической ситуации, социально-экономических проблем, качества предоставления государственных и муниципальных услуг, эффективности деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления в Самарской области».
Впрочем, даже там, где работа велась, ее масштабы носили символический характер. Так, в рамках контракта №5/14 от 17 сентября 2014 года было опрошено 446 человек вместо 45 тысяч (опрос касался вопросов влияния деятельности федеральных, региональных и муниципальных органов власти на динамику значений основных показателей развития социальной, экономической, политической и духовной сфер общества).
Сами социологи на допросах говорили о проведении соцопросов, фокус-групп, других мероприятий. Со слов Николая Явкина, осуществлять опросы
«существенно меньшего количества лиц, чем предусмотрено договорами» его уговорил Подсеваткин. Он же сообщил директору «ПЦОМ», что «помимо исполнения условий контрактов потребуется проведение дополнительных исследований, не предусмотренных в контрактах, но необходимых губернатору и правительству Самарской области», и большая часть украденных денег (порядка 9 млн руб. с каждого контракта) якобы тратилась на эти таинственные исследования. При этом сотрудники, которые занимались так называемыми полевыми исследованиями, говорят, что и зарплата персоналу «ПЦОМ», и выплаты интервьюерам нередко задерживались.
Мошенники даже не удосужились хоть как-то конспирировать свои действия. Деньги поступали им на банковские карты (только на Лидию и Николая Явкиных оформлено 9 банковских карт). Данные по всем осуществленным опросам были получены ФСБ с облачного сервиса. Для проведения опросов применялись планшеты с предустановленным программным продуктом SimpleForms. Отчеты об интервьюировании передавались заказчику в бумажном и электронном виде и практически сразу уничтожались сотрудниками «ПЦОМ», хотя по условиям контракта должны были несколько месяцев храниться. Однако оператор сервиса SimpleForms — компания «Грейт» — еще в августе 2017 года, за полтора месяца до ареста Николая Явкина, предоставил сотрудникам ФСБ выгрузку с облачного сервера всех документов, предоставленных ООО «ПЦОМ» за весь период работы с ними. Позднее соотношение опрошенных и неопрошенных (хотя и оформленных в первой категории) респондентов следствие посчитало с очень высокой точностью.
Как свидетелей по делу «социологов Меркушкина» допросили высокопоставленных чиновников: руководителя департамента управления делами губернатора и правительства Самарской области Владимира Коматовского и первого замруководителя администрации губернатора Виктора Кузнецова. Г-н Кузнецов, будучи допрошен как свидетель, в частности, признал, что «результаты проведенных ООО „ПЦОМ“ исследований в рамках госконтрактов и договоров в 2014–2015 годах использовались администрацией региона в текущей работе и при подготовке послания губернатора Самарской области губернской думе и жителям региона».
Фото: pixabay.com
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