Сотрудники самарской полиции вызволили из снежного плена замерзавшего водителя из Димитровграда

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В минувшие выходные сотрудники полиции Самарской области находились в служебной командировке в городе Ульяновск. На обратном пути на автотрассе вблизи Димитровграда полицейские заметили съехавший в кювет легковой автомобиль, который был занесен снегом. Остановившись, полицейские подошли к автомашине, рядом с которой увидели замерзавшего водителя.Автомобилиста пригласили в служебный автотранспорт, где напоили горячим чаем, и проверили состояние его здоровья.Тем временем инспекторы ДПС частично ограничили движение транспорта на автодороге с помощью знаков аварийной остановки и световых приборов и вызволили автомашину с помощью троса из сугроба.Как рассказал сам водитель, он житель Димитровграда и направлялся домой. В пути следования в условиях снегопада он не справился с управлением и съехал в кювет. Телефон мужчины разрядился, а проезжающие мимо автомашины не останавливались. Самостоятельно выбраться автолюбитель не смог и находился в снежном плену уже несколько часов. Отогревшись, водитель искренне поблагодарил сотрудников полиции за помощь и продолжил путь домой, сообщает облМВД.