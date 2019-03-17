Сотрудники полиции работают на месте смертельного ДТП в Куйбышевском районе в Самаре

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Дорожно-транспортное происшествие было зарегистрировано сегодня, 17 марта, около 8.30 на Южном шоссе в районе Южного моста в Куйбышевском районе Самары. Из собранных сотрудниками ГИБДД материалов следует, что столкнулись 2 автомобиля ВАЗ-2114 и ПАЗ. По предварительным данным, ДТП произошло в результате выезда отечественной легковушки на полосу, предназначенную для встречного движения. 2 человека, передвигавшиеся в автомобиле ВАЗ-2114 скончались.Полицейские устанавливают личности участников ДТП и все обстоятельства произошедшего. Госавтоинспекторы призывают водителей быть аккуратнее на дорогах, сообщает облМВД.