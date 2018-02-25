Сотрудники кинологической службы провели для детей в Тольятти показательные выступления служебных собак
25 февраля 2018 11:16
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Сотрудники кинологической службы провели для детей одной из тольяттинских школ показательные выступления служебных собак. Старший инспектор-кинолог ЦКС УМВД России по г.Тольятти капитан полиции Андрей Журавлев рассказал ребятам о кинологической службе, объяснил, для чего нужны собаки в работе полицейских. Затем перед девчонками и мальчишками выступили и сами четвероногие помощники. Кинологи сначала показали элементы общего курса дрессировки. Овчарки беспрекословно и точно выполняли команды: сидеть, лежать, ко мне, место, рядом.
Дети остались в восторге, увидев, как собаки умеют задерживать условного преступника. Для этого на дрессировочную площадку вышел кинолог в специальном костюме, защищающем от укусов. Воображаемый преступник привлёк внимание служебной собаки, которая по команде полицейского мгновенно бросилась вслед убегающему и задержала его. Ребята сами удостоверились в том, что скрыться от четвероногих помощников у преступников нет никакого шанса. Как отметили тольяттинские полицейские, «подобные мероприятия популяризируют профессию стража правопорядка, влияют на жизненный выбор подростков, пропагандируют среди детей здоровый образ жизни, а также прививают любовь к животным».
Как отметила представитель Общественного Совета при УМВД России по г.Тольятти Елена Верхова: «Такие встречи детей и сотрудников полиции проводятся каждый год, и стали уже доброй традицией. Они оказывают положительное влияние на подрастающее поколение, сразу виден интерес со стороны детей к работе кинолога».
Проведение подобных мероприятий будет продолжено и в дальнейшем, сообщает облМВД.
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