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Сотрудники ГИБДД совместно с дошкольниками провели акцию в Самаре

13 октября 2018 11:23
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Сотрудники ГИБДД совместно с дошкольниками провели акцию в Самаре
Дети читали автолюбителям стихи и дарили письма с пожеланиями.

Сотрудники ГИБДД Управления МВД России по городу Самаре совместно с воспитанниками детского сада провели профилактическую акцию "Письмо водителю". Сотрудники полиции останавливали автомобили, а дети читали автолюбителям стихи и дарили письма с пожеланиями: всегда соблюдать правила дорожного движения.

Взрослые с большим вниманием слушали маленьких ораторов и обещали всегда соблюдать скоростной режим, правила парковки и другие очень важные Правила. По окончании акции, полицейские показали и рассказали дошколятам то, как устроен патрульный автомобиль и подарили каждому участнику мероприятия световозвращающие элементы для использования на верхней одежде в темное время суток.
Дети поблагодарили сотрудников ГИБДД за интересное и, главное, полезное мероприятие и попросили приезжать к ним в гости почаще, сообщает облМВД.

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