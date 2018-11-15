Сосед с третьей попытки украл аккумулятор на Ниве Шевроле в Самаре

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На видео попал необычный случай на ул. Аэродромной, как сосед ворует у соседа. С 10 утра мужчина присматривался к авто в попытках открыть капот, но всё время что-то шло не так. То кто-то проходил мимо, то срабатывала сигнализация. В три часа дня он попытался еще раз и ему повезло. Правда, не повезло, что все события записала подъездная камера и теперь его ждет серьезный разговор с хозяином Нивы.Со слов владельца авто, он забыл закрыть окно со стороны пассажира. Этим и воспользовался грабитель. Так как сигнализация в его машине часто реагирует без повода, он не придал серьезное значение, когда она снова сработала, сообщает PR-отдел НП Безопасный дом.