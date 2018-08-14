Смертельное ДТП в Волжском районе: погибла женщина, пострадала девочка

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ДТП произошло днем 13 августа в Волжском районе. Водитель 1977 года рождения, управляя автомашиной «Geely», двигался по автодороге «подъезд к городу Оренбург от М-5 «Урал»» со стороны Самары. По предварительной информации полицейских, на 21 км данной автодороги, водитель не справился с рулевым управлением, в результате чего совершил съезд в левый кювет по ходу движения с последующим опрокидыванием. В результате ДТП пострадал несовершеннолетний пассажир автомашины, девочка 2002 года рождения была госпитализирована в медицинское учреждение с травмами головы. Женщина 1978 года рождения, находившаяся на переднем пассажирском сиденье скончалась до приезда бригады скорой помощи, сообщает облМВД.