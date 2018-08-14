Смертельное ДТП в Волжском районе: погибла женщина, пострадала девочка
14 августа 2018 13:41
82
ДТП произошло днем 13 августа в Волжском районе. Водитель 1977 года рождения, управляя автомашиной «Geely», двигался по автодороге «подъезд к городу Оренбург от М-5 «Урал»» со стороны Самары. По предварительной информации полицейских, на 21 км данной автодороги, водитель не справился с рулевым управлением, в результате чего совершил съезд в левый кювет по ходу движения с последующим опрокидыванием. В результате ДТП пострадал несовершеннолетний пассажир автомашины, девочка 2002 года рождения была госпитализирована в медицинское учреждение с травмами головы. Женщина 1978 года рождения, находившаяся на переднем пассажирском сиденье скончалась до приезда бригады скорой помощи, сообщает облМВД.
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
13 августа 2018 21:58
Теперь они могут оказаться на улице, поскольку банк забирает квартиру по суду. Закон
401
13 августа 2018 20:07
Возбуждено уголовное дело. Закон
261
12 августа 2018 19:25
Согласно документам иска, страховая компания покрыла лишь часть затрат на ремонт автомобиля после ДТП, виновником которого стал артист. Закон
530
12 августа 2018 16:10
Глава ведомства поручил своим сотрудникам тщательным образом разобраться в случившемся и дать принципиально жёсткую правовую оценку действиям авиадебошира. Закон
327
11 августа 2018 21:41
Также Таганский районный суд Москвы запретил им работать в правоохранительных органах в течение двух лет. Закон
873
10 августа 2018 22:30
Закон
565
Происшествия
14 августа 2018 14:00
Пострадали две женщины. Происшествия
76
14 августа 2018 13:41
Водитель перевернул машину в кювет. Происшествия
77
14 августа 2018 12:11
Из-за шквалистого ветра обрушился скат кровли площадью 279 кв. м. Происшествия
133
Криминал
14 августа 2018 13:39
У мужчин возник конфликт. Криминал
75
14 августа 2018 11:24
Задержанным оказался 28-летний житель областного центра, на счету которого уже было 10 судимостей. Криминал
108
14 августа 2018 10:35
Двое участников группы были задержаны на паромной переправе через р.Волга при очередной поставке героина. Криминал
122
Видео
6 августа 2018 10:34
Футболист записал более 120 фраз. Транспорт
432
26 июля 2018 11:32
Его задержали в момент получения взятки в сумме 100 тыс. руб. Криминал
959
25 июля 2018 20:35
Он будет готовить команду к чемпионату Европы. В стране
750
22 июля 2018 10:17
На некоторых улицах серьезно повреждена проезжая часть. Происшествия
1349
12 июля 2018 11:11
Они унесли с собой 26 гаджетов. Происшествия
1134
10 июля 2018 09:29
Автор ролика сообщает, что нефтяное пятно длиной около одного километра. Экология
1164
Фоторепортажи
11 августа 2018 18:17
Желающие при наличии прав категории "А" могут протестировать знаменитые модели. Спорт в регионе
529
11 августа 2018 17:06
Горожан ждали порядка 50 площадок с разными видами спорта. Спорт в регионе
381
14 июля 2018 22:46
Участники в танце прошли до Струковского сада. Социум
1737
7 июля 2018 21:08
А в 22:00 по самарскому времени там начнется трансляция матча между командами России и Хорватии. ЧМ-2018
1737
1 июля 2018 08:50
Он был посвящен предстоящему матчу Бразилия-Мексика. Социум
3398
25 июня 2018 20:49
Поддержать нашу команду собралась полная площадь. ЧМ-2018
2506
Мероприятия
19 августа в Самаре ограничат движение транспорта в связи с проведением легкоатлетического Марафона на кубок Главы города Самара