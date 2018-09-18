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Смертельное ДТП в Тольятти: иномарка насмерть сбила пешехода

18 сентября 2018 11:51
452
Смертельное ДТП в Тольятти: иномарка насмерть сбила пешехода
Он переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Сегодня, 18 сентября рано утром в Тольятти водитель 1990 года рождения, управляя автомобилем «Хонда» двигался по Обводному шоссе, со стороны села Тимофеевка в направлении улицы Новозаводской. По предварительной версии полицейских, в пути следования автолюбитель допустил наезд на мужчину 1964 года рождения, переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП пешеход получил смертельные травмы, сообщает облМВД.


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