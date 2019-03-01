Смертельное ДТП в Самарской области: погибли трое

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ДТП произошло в пятницу, 1 марта, в 9.15 на втором километре Обводной дороги Самары. По предварительным данным, водитель за рулем Лады «Ларгус» ехал со стороны Тольятти в направлении Казахстана. Не справившись с управлением, он выехал на «встречку», где столкнулся с фурой Даф, а после с Хендэ.Обстоятельства трагедии устанавливаются. По факту ДТП проводится проверка, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.