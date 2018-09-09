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Смертельное ДТП в Самарской области: погибли два пассажира легковушки

9 сентября 2018 13:46
316
Смертельное ДТП в Самарской области: погибли два пассажира легковушки
Машина перевернулась в кювет.

Авария произошла сегодня, 9 сентября, в 10:35 утра на 104 км автодороги Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград в Пестравском районе. По предварительным данным, водитель автомобиля Киа, двигаясь со стороны Саратова в направлении Самары, допустил опрокидывание в левый кювет. В результате ДТП 2 пассажира легковушки скончались на месте происшествия. Водитель и еще 1 пассажир госпитализированы в ближайшее медицинское учреждение. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего, сообщает облМВД.

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