Смертельное ДТП с участием трактора в Сергиевском районе: погибли трое

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Авария произошла вечером 16 октября. По предварительным данным сотрудников ГИБДД, водитель, управляя автомобилем Lada Vesta, двигался по автодороге М-5 "Урал" со стороны Самары в направлении Уфы. В районе 1126 км мужчина, предположительно, начал обгон движущегося впереди в попутном направлении трактора с прицепом. Из собранных сотрудников полиции материалов следует, что водитель увидел приближающееся во встречном направлении транспортное средство, в связи с чем решил прекратить обгон и вернуться на прежнее место следования.Во время выполнения маневра мужчина допустил столкновение с прицепом трактора. От удара легковушка выехала на полосу, предназначенную для встречного движения, и столкнулась с автовозом. В результате ДТП водитель и 2 пассажира легкового автомобиля скончались на месте происшествия.В настоящее время сотрудники полиции устанавливают личности погибших и другие обстоятельства произошедшего. По факту ДТП проводится проверка, сообщает облМВД.