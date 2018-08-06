Смертельное ДТП произошло в Кинельском районе Самарской области
6 августа 2018 09:17
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Вечером в воскресенье, 5 августа трасса «Самара-Бугуруслан» 62 км 300 м водитель 1981 года рождения, управляя а/м Шкода Октавиа, двигаясь со стороны г. Бугуруслан в направлении г. Самара, нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части дороги. Он выехал на правую обочину по ходу движения, допустил занос автомобиля с последующим выездом на встречную полосу движения. Там он врезался в Богдан 2111 под управлением водителя 1978 года рождения.
В результате ДТП, пассажир а/м Богдан женщина 1979 скончалась на месте ДТП до приезда скорой помощи, Водитель и пассажир 2006 года рождения а/м Богдан 2111 госпитализированы в лечебное заведение с различными травмами.
Сотрудниками полиции по факту ДТП проводится проверка, сообщает облМВД.
Фото: pixabay.com
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