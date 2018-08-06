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Смертельное ДТП произошло в Кинельском районе Самарской области

6 августа 2018 09:17
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Смертельное ДТП произошло в Кинельском районе Самарской области
Один человек погиб, двое пострадали.

Вечером в воскресенье, 5 августа трасса «Самара-Бугуруслан» 62 км 300 м водитель 1981 года рождения, управляя а/м Шкода Октавиа, двигаясь со стороны г. Бугуруслан в направлении г. Самара, нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части дороги. Он выехал на правую обочину по ходу движения, допустил занос автомобиля с последующим выездом на встречную полосу движения. Там он врезался в Богдан 2111 под управлением водителя 1978 года рождения.

В результате ДТП, пассажир а/м Богдан женщина 1979 скончалась на месте ДТП до приезда скорой помощи, Водитель и пассажир 2006 года рождения а/м Богдан 2111 госпитализированы в лечебное заведение с различными травмами.

Сотрудниками полиции по факту ДТП проводится проверка, сообщает облМВД.

Фото: pixabay.com

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