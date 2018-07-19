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Смертельное ДТП около Новокуйбышевска: столкнулись внедорожники Mercedes и Toyota Land Cruiser Prado

19 июля 2018 12:20
97
Смертельное ДТП около Новокуйбышевска: столкнулись внедорожники Mercedes и Toyota Land Cruiser Prado.
Погиб один из водителей.

В среду, 18 июля, на трассе недалеко от поселка Гранный под Новокуйбышевском произошло ДТП со смертельным исходом.
Как пояснили сотрудники ГИБДД Волжского района города Самары, девушка-водитель Мерседеса ехала из Новокуйбышевска в Самару. Шел сильный дождь, она наехала на лужи, не справилась с управлением и выехала на встречную полосу движения, где лоб в лоб столкнулась с другим внедорожником Ленд Крузер Прада.

Удар был такой силы, что Тойота улетела в кювет. Оба водителя пострадали, один из них — водитель Ленд Крузера Прада погиб на операционном столе. Девушка жива.

В результате случившегося пострадали оба водителя. Как пишет gorodnsk63.ru, мужчина, находившийся за рулем "Тойоты", скончался на операционном столе. В настоящее время правоохранители проводят по факту аварии.
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