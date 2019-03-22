Смертельное ДТП: маршрутка «Ульяновск-Самара» вылетела на «встречку» и попала под КамАЗ
22 марта 2019 12:07
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Страшная трагедия произошла сегодня, 22 марта, в Мелекесском районе Ульяновской области. Примерно в половине восьмого утра маршрутка «Ульяновск-Самара», переполненная пассажирами, попала под колеса КамАЗа, пишет ПроГородСамара.
- По предварительным данным водитель маршрутки выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с большегрузом, - сообщил в своем твиттере председатель правительства Ульяновской области Александр Смекалин.
К несчастью, авария не обошлась без жертв. Несколько человек, находившиеся в маршрутке, получили травмы, трое – погибли.
Одним из погибших является 58-летний водитель маршрутки, водительский стаж которого – 39 лет. Также в этом жутком ДТП погибли мужчина и женщина. Все они скончались на месте происшествия. 50-летний водитель грузового автомобиля «Мерседес», водительский стаж которого составляет 32 года, госпитализирован в ближайшую больницу.
Из-за дорожно-транспортного происшествия на трассе образовалась огромная пробка. На месте работали несколько бригад «Скорой помощи», сотрудники правоохранительных органов. Обстоятельства ДТП выясняются.
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