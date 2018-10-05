Скрывающегося от судебных приставов алиментщика нашли в гостях у родителей в Самаре

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На исполнение в отдел судебных приставов Советского района г. Самары поступил исполнительный лист о взыскании с гражданина К. алиментов в пользу несовершеннолетнего сына. Мужчина задолжал своему ребенку свыше 690 тысяч рублей.Запросы в регистрирующие органы не дали результатов. За должником не числилось никакого имущества, которое могло бы быть подвергнуто аресту. Денежными средствами, находящимися в кредитных организациях, и ценными бумагами мужчина также не владел. Официально нигде трудоустроен не был.Так как точное местонахождение должника было неизвестно, судебный пристав-исполнитель объявил гражданина К. в розыск. Мужчина был ограничен в праве выезда за пределы Российской Федерации и в специальном праве на управления транспортными средствами. Судебные приставы начали поиск должника с установки его возможного места нахождения.В рамках исполнительных действий работниками Службы был установлен адрес родителей гражданина К., после чего судебные приставы сразу отправились на место. На стук в дверь указанной квартиры открыл сам должник. Мужчину доставили в отдел судебных приставов Советского района Самары.На приеме гражданин К. сообщил о том, что в данный момент приехал в гости и живет в доме родителей. Мужчине разъяснили его обязательства, неисполнение которых и привело к наложению ограничений и возможной ответственности, сообщает сайт самарских приставов.