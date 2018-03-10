Семья погорельцев из Сызрани будет искать помощи у Министерства обороны России
10 марта 2018 11:58
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«Профессиональная семья» из Сызрани усыновила одного из воспитанников, после чего ребенок был лишен государственного жилья, выделяемого сиротам. После пожара мальчик остался вообще «без угла».
Напомним, 12 августа 2017 года в доме семьи, воспитавшей шестерых детей из детского дома, произошел пожар. Огонь практически уничтожил жилище в Заусиновском районе и унес жизни двух человек: подростка и мужчины. Самой хозяйке и двум детям удалось выбраться через окно.
Дом не был застрахован. Ранее женщина усыновила одного из своих воспитанников, определила мальчика на учебу в Московское военно-музыкальное училище и отписала по дарственной сыну половину дома. Усыновленный подросток лишен шанса на получение государственного жилья, полагающегося сиротам, а после пожара мальчик остался без «угла».
Сама женщина и один из уцелевших на пожаре воспитанников проживают в квартире, в которой ей принадлежит малая часть. Беспокойная приемная мать не оставляет надежды восстановить хотя бы часть сгоревшего дома и обеспечить жильем приемного мальчика. В этом ей помогают жители Сызрани. Как рассказала корреспонденту КТВ-ЛУЧ пострадавшая, магазин «Терминал» летом 2017 года выделил семье 30 мешков цемента. Кроме того, в похоронах подростка и мужа помогла администрация города и приемные семьи города, сотрудник МЧС, коммунальная служба города, жители Сызрани и приезжие волонтеры. Но сейчас встал вопрос обеспечения ребенка, которому недолго осталось учиться «на государственных хлебах», жильем.
Женщина планирует обратиться за помощью в Министерство обороны РФ, в тот военный комиссариат, к которому приписано училище ее приемного сына.
Корреспондент дозвонился до воспитателя училища Сергея Павловского. Тот сказал, что на материальную помощь комиссариата – слабая надежда, поскольку случаи, подобные этому, в функции комиссариата не входят. Несмотря на это, мать из Сызрани не теряет надежды и готовит обращение.
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