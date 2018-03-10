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Семья погорельцев из Сызрани будет искать помощи у Министерства обороны России

10 марта 2018 11:58
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Семья погорельцев из Сызрани будет искать помощи у Министерства обороны России
После пожара мальчик-подросток остался вообще «без угла».

«Профессиональная семья» из Сызрани усыновила одного из воспитанников, после чего ребенок был лишен государственного жилья, выделяемого сиротам. После пожара мальчик остался вообще «без угла».

Напомним, 12 августа 2017 года в доме семьи, воспитавшей шестерых детей из детского дома, произошел пожар. Огонь практически уничтожил жилище в Заусиновском районе и унес жизни двух человек: подростка и мужчины. Самой хозяйке и двум детям удалось выбраться через окно.

Дом не был застрахован. Ранее женщина усыновила одного из своих воспитанников, определила мальчика на учебу в Московское военно-музыкальное училище и отписала по дарственной сыну половину дома. Усыновленный подросток лишен шанса на получение государственного жилья, полагающегося сиротам, а после пожара мальчик остался без «угла».

Сама женщина и один из уцелевших на пожаре воспитанников проживают в квартире, в которой ей принадлежит малая часть. Беспокойная приемная мать не оставляет надежды восстановить хотя бы часть сгоревшего дома и обеспечить жильем приемного мальчика. В этом ей помогают жители Сызрани. Как рассказала корреспонденту КТВ-ЛУЧ пострадавшая, магазин «Терминал» летом 2017 года выделил семье 30 мешков цемента. Кроме того, в похоронах подростка и мужа помогла администрация города и приемные семьи города, сотрудник МЧС, коммунальная служба города, жители Сызрани и приезжие волонтеры. Но сейчас встал вопрос обеспечения ребенка, которому недолго осталось учиться «на государственных хлебах», жильем.

Женщина планирует обратиться за помощью в Министерство обороны РФ, в тот военный комиссариат, к которому приписано училище ее приемного сына.

Корреспондент дозвонился до воспитателя училища Сергея Павловского. Тот сказал, что на материальную помощь комиссариата – слабая надежда, поскольку случаи, подобные этому, в функции комиссариата не входят. Несмотря на это, мать из Сызрани не теряет надежды и готовит обращение.
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