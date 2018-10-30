Самарцы ежедневно ходят по минному полю из открытых канализационных люков
30 октября 2018 13:55
116
Настоящие ловушки поджидают жителей Самары на каждом шагу в виде опасных люков канализации, которые никто не удосуживается прикрыть.
Активисты общественной организации «Гражданский патруль» провели рейд по городу и обнаружили огромное количество открытых или небрежно прикрытых канализационных люков, потенциально опасных для горожан, особенно в темное время суток.
Общественники отметили, что в ближайшем будущем, когда ляжет снег, колодцы превратятся в смертельные ловушки для людей и домашних питомцев.
Так, общественники выделили несколько таких объектов на проезде Южному, у дома 206 А, Днепровской, 4, Гагарина, 75, Ивана Булкина, 95. Здесь, в открытых погребах и глубоких провалах можно сломать ноги. Сразу несколько открытых люков было найдено неподалеку от дома 101 по улице Мориса Тереза. За последние две недели общественники зафиксировали более 500 нарушений благоустройства.
«Гражданский патруль» обратился в администрацию Самары с просьбой привести люки в нормативное состояние.
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
28 октября 2018 14:36
По делу о злоупотреблении должностными полномочиями. Закон
304
27 октября 2018 18:31
За непривлечение к ответственности за использование нелегальной иностранной рабсилы. Закон
322
27 октября 2018 18:03
"Служители Фемиды оставили решение коллег из Октябрьского района без изменений". Закон
284
26 октября 2018 15:03Бывший начальник безопасности «ТОАЗ» пытается угодить прокурорам и миноритарию «Уралхиму», чтобы облегчить собственную участь
Активность этого свидетеля удивила многих присутствующих. Закон
323
26 октября 2018 14:29
Следствием во взаимодействии с сотрудниками ФСБ России пресечена попытка Горбунова покинуть территорию России через аэропорт Шереметьево. Закон
359
25 октября 2018 23:05
Оба арестованы за другое преступление и сидят в московском СИЗО. Закон
276
25 октября 2018 21:04
Он получил от завхоза одной из местных школ взятку в 15 тысяч рублей за дачу положительного заключения о готовности общеобразовательного учреждения к началу... Закон
264
Происшествия
30 октября 2018 16:15
Четыре человека пострадали, а ещё один считается пропавшим без вести. Происшествия
95
30 октября 2018 14:39
24 октября в регион осуществлена федеральная поставка второй партии детской вакцины от гриппа (266 379 доз). Происшествия
98
30 октября 2018 14:02
Дом полностью обрушился. Происшествия
130
Криминал
30 октября 2018 13:09
Он не был оборудован системой сигнализации. Криминал
127
30 октября 2018 11:56
Телефон девушка сдала в ломбард за 5 тысяч рублей. Криминал
155
30 октября 2018 10:52
Его задержали в рамках операции «Мак-2018». Криминал
170
Видео
24 октября 2018 12:44
Крановщик серьезно пострадал, повреждены автомобили. Происшествия
440
21 октября 2018 11:26
Под асфальтом был кипяток. Происшествия
573
12 октября 2018 09:35
Работнице нужно заботиться об уличных кошках. Социум
554
9 октября 2018 11:33
За несколько секунд до обрушения под мостом проехал грузовой поезд. В стране
603
8 октября 2018 09:55
Соревнования проходят в Буэнос-Айресе. Спорт в регионе
548
3 октября 2018 11:20
В Интернете появилось забавное видео. Социум
1091
Фоторепортажи
6 октября 2018 19:31
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
871
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
1249
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
1308
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
2423
22 августа 2018 22:45
Он пройдет в новом формате, в течение 5 вечеров. Культура
1820
19 августа 2018 21:53
Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона. Культура
1993
Мероприятия