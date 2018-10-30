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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

Самарцы ежедневно ходят по минному полю из открытых канализационных люков

30 октября 2018 13:55
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Самарцы ежедневно ходят по минному полю из открытых канализационных люков
Активисты общественной организации «Гражданский патруль» провели рейд по городу.

Настоящие ловушки поджидают жителей Самары на каждом шагу в виде опасных люков канализации, которые никто не удосуживается прикрыть.
Активисты общественной организации «Гражданский патруль» провели рейд по городу и обнаружили огромное количество открытых или небрежно прикрытых канализационных люков, потенциально опасных для горожан, особенно в темное время суток.

Общественники отметили, что в ближайшем будущем, когда ляжет снег, колодцы превратятся в смертельные ловушки для людей и домашних питомцев.
Так, общественники выделили несколько таких объектов на проезде Южному, у дома 206 А, Днепровской, 4, Гагарина, 75, Ивана Булкина, 95. Здесь, в открытых погребах и глубоких провалах можно сломать ноги. Сразу несколько открытых люков было найдено неподалеку от дома 101 по улице Мориса Тереза. За последние две недели общественники зафиксировали более 500 нарушений благоустройства.
«Гражданский патруль» обратился в администрацию Самары с просьбой привести люки в нормативное состояние.
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