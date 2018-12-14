Самарцев просят сообщать о наркопритонах

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Сотрудники органов внутренних дел Самарской области продолжают проводить работу, направленную на выявление притонов и мест сбыта наркотиков, а также на задержание лиц, подозреваемых в распространении наркотических средств."Не оставайтесь безучастными. Если вы владеете информацией о местах потребления наркотических средств, притонах, лицах, распространяющих и потребляющих наркотики, сообщите о всех известных фактах в полицию. По каждому заявлению будет проведена тщательная проверка", - сообщает облМВД. Сообщить о фактах распространения наркотических средств и психотропных вещество можно следующими способами:В Главное управление МВД России по Самарской области по телефону 8(846) 278-22-22 и обратившись в ближайший отдел полиции - по телефонам дежурных частей или 020 (102 – с мобильных телефонов федеральных операторов сотовой связи);Обратившись на официальный интернет-сайт https://63.мвд.рф через сервис «Прием обращений».