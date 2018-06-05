Самарцев просят обращать внимание на подозрительные предметы

Для обеспечения безопасности правоохранительные органы Самарской области рекомендуют проявлять внимание по отношению к подозрительным вещам, предметам и автомобилям, особенно в местах массового скопления людей. Обращать внимание на лиц, которые просят присмотреть за вещами под различными предлогами.В указанных случаях просим немедленно сообщить по телефону Единой диспетчерской службы – 112.Предоставить информацию на условиях анонимности можно по телефонам дежурных служб ГУ МВД и Управления ФСБ России по Самарской области.ГУ МВД России по Самарской области: 278-22-22, 278-22-23УФСБ России по Самарской области: 332-13-56, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.