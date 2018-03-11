Самарцев предупреждают об опасности весеннего льда

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Весна вступила в свои права, и в этот период необходимо знать, что весенний лед очень коварен, солнце и туман задолго до вскрытия водоемов делают его пористым и рыхлым, хотя внешне он выглядит крепким. Такой лед в определенных местах не способен выдержать вес человека, не говоря уже о транспортных средствах.Несмотря на все меры, принимаемые властями и службами, каждый человек сам отвечает за свою жизнь и безопасность на водных объектах. Это касается рыбаков, которые добровольно выходят на опасный лед, а то и выезжают на транспорте, подвергая опасности не только свою жизнь, но и пассажиров. К нарушителям могут применяться штрафные санкции.Следует помнить, что если среднесуточная температура воздуха держится выше 0 градусов более трех дней, то прозрачность льда снижается на 25%. А когда талая вода на льду исчезает, тогда лед становится по-настоящему опасен, он превращается в рассыпающиеся сосульки.Следует помнить:- на весеннем льду легко провалиться;- быстрее всего процесс распада льда происходит у берегов;- весенний лед, покрытый снегом, быстро превращается в рыхлую массу. В период весеннего паводка и ледохода запрещается:- выходить в опасный весенний период на водоемы;- переправляться через реку в период ледохода;- подходить близко к реке в местах затора льда;- стоять на обрывистом берегу, подвергающемуся размыву и обвалу;- отталкивать льдины от берегов;- ходить по льдинам и кататься на них.Весной нужно усилить контроль за местами игр детей. Оставаясь без присмотра родителей и старших, забывая меры безопасности, они могут играть на обрывистом берегу, а то и кататься на льдинах водоема. Такая беспечность порой заканчивается трагически. Поэтому родителям нужно неустанно повторять и предупреждать детей об опасности нахождения на льду весной, о правилах поведения в период паводка и ледохода, запрещать шалить у воды.Соблюдение этих простых правил - залог безопасности в период весеннего паводка!