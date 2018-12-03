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Самарцев предупреждают: будьте внимательны и осторожны при обращении с огнем, отопительными приборами и бытовым газом!

3 декабря 2018 12:15
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Самарцев предупреждают: будьте внимательны и осторожны при обращении с огнем, отопительными приборами и бытовым газом!
Советы дает Главное управление МЧС России по Самарской области.

Традиционно в выходные дни увеличивается количество пожаров и происшествий. Находясь на отдыхе, нередко под влиянием алкоголя, люди теряют бдительность, что приводит к печальным последствиям.

Основные причины пожаров в выходные – неосторожное обращение с огнём, неосторожность при курении и нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования и печей.

Такие пожары происходят в жилых домах, квартирах, бытовых, общественных и складских помещениях и зачастую приводят к гибели людей.

Еще одна причина пожаров – короткое замыкание электропроводки. Не перегружайте электросеть и не оставляйте без присмотра включенные электроприборы.

Опасность представляет и печное отопление, если не соблюдать правила пожарной безопасности при его эксплуатации. Поэтому заблаговременно проверяйте исправность печи и дымохода, не используйте легковоспламеняющиеся жидкости при разжигании печи, не оставляйте топящуюся печь без присмотра. И помните, что топку печи должен осуществлять только взрослый человек. Доверять эту работу детям – опасно!

Внимательно относитесь и к правилам эксплуатации газового оборудования: регулярно проверяйте тягу и проветривайте помещения. Помните, что при работающей газовой плите или газовой колонке окно должно быть приоткрыто. И ни в коем случае не используйте газовую плиту для обогрева!

Позаботьтесь и о безопасности своих детей. Как можно чаще напоминайте им об опасности игры с огнём. Научите детей правильно пользоваться бытовыми электроприборами. И главное – не оставляйте без присмотра, особенно малышей! Помните, именно вы в ответе за жизнь своего ребенка!

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