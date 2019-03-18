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Самарцев предостерегают от выхода на лед

18 марта 2019 13:18
126
Самарцев предостерегают от выхода на лед
Намокший и спрессованный снег создает обманчивое впечатление о прочности и толщине льда.

ГКУ «Поисково-спасательная служба Самарской области» информирует, что резкое потепление внесло свои коррективы в ледовую обстановку на территории Самарской области.

В некоторых местах, где еще вчера было можно было переправляться по льду, сегодня такая попытка может стоить жизни.
С весенними лучами солнца началось расслоение структуры льда, т.е. он становится рыхлым (внутри появляются воздушные пузырьки) и поэтому лед теряет свою прочность.

Местами ледяное поле потемнело от выступившей воды. Намокший и спрессованный снег создает обманчивое впечатление о прочности и толщине льда.
Теплая весенняя погода ускоряет процесс разрушения льда. С каждым днем лед становится все более опасным для пеших прогулок через реку.

Спасатели рекомендуют воздержаться от туристических походов на озеро или реку и подледной рыбалки.
Выход на лед в сложившихся погодных условиях опасен! Берегите себя!

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