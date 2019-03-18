Самарцев предостерегают от выхода на лед
18 марта 2019 13:18
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ГКУ «Поисково-спасательная служба Самарской области» информирует, что резкое потепление внесло свои коррективы в ледовую обстановку на территории Самарской области.
В некоторых местах, где еще вчера было можно было переправляться по льду, сегодня такая попытка может стоить жизни.
С весенними лучами солнца началось расслоение структуры льда, т.е. он становится рыхлым (внутри появляются воздушные пузырьки) и поэтому лед теряет свою прочность.
Местами ледяное поле потемнело от выступившей воды. Намокший и спрессованный снег создает обманчивое впечатление о прочности и толщине льда.
Теплая весенняя погода ускоряет процесс разрушения льда. С каждым днем лед становится все более опасным для пеших прогулок через реку.
Спасатели рекомендуют воздержаться от туристических походов на озеро или реку и подледной рыбалки.
Выход на лед в сложившихся погодных условиях опасен! Берегите себя!
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