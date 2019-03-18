Самарцев предостерегают от выхода на лед

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ГКУ «Поисково-спасательная служба Самарской области» информирует, что резкое потепление внесло свои коррективы в ледовую обстановку на территории Самарской области.В некоторых местах, где еще вчера было можно было переправляться по льду, сегодня такая попытка может стоить жизни.С весенними лучами солнца началось расслоение структуры льда, т.е. он становится рыхлым (внутри появляются воздушные пузырьки) и поэтому лед теряет свою прочность.Местами ледяное поле потемнело от выступившей воды. Намокший и спрессованный снег создает обманчивое впечатление о прочности и толщине льда.Теплая весенняя погода ускоряет процесс разрушения льда. С каждым днем лед становится все более опасным для пеших прогулок через реку.Спасатели рекомендуют воздержаться от туристических походов на озеро или реку и подледной рыбалки.Выход на лед в сложившихся погодных условиях опасен! Берегите себя!