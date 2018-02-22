Самарский танкер три недели заблокирован в порту Новороссийска
22 февраля 2018 13:36
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Танкер «Пенелопа» самарского ООО «Прайм Шиппинг» с 1 февраля простаивает в порту Новороссийская и не может отгрузить нефтепродукты, из-за чего в порту уже образовалась очередь нефтегрузов. Об этом 22 февраля сообщил “Ъ” генеральный директор ООО «Прайм Шиппинг» Игорь Ганин.
«Судно прибыло в порт еще 1 февраля, в оговоренную дату погрузки. Однако приставлен к причалу танкер был только 17 февраля и до сегодняшнего дня так и не был разгружен. С судном все в порядке, документы действующие в порядке, экипаж здоров в полном составе. Мы ожидаем погрузки. У нас с портом нет никаких договорных обязательств, поэтому мы ждем», - рассказал гендиректор компании-судовладельца.
Накануне советник президента АО«Транснефть» Игорь Демин сообщил, что в Новороссийске была задержана отгрузка нефтепродуктов шести танкеров, на железнодорожных путях скопилось около 2,4 тыс. цистерн. По его словам, к коллапсу привели действия капитана Новороссийского морского торгового порта (НМТП). По словам Игоря Демина, капитан порта не принимает суда до разгрузки танкера «Пенелопа», принадлежащего «Прайм Шиппинг», при этом, по его словам, отгрузить нефтепродукты с танкера невозможно, так как у представителей судовладельцев в порту нет оформленных документов на груз.
Игорь Ганин опроверг заявление об отсутствии оформленных документов.
«Судно не может просто так зайти в порт. Для того чтобы судно завести, задействованы диспетчерские службы, лоцманские службы. Мы платим за заход в порт по дисбурсментскому счету (сводный платежный документ, составленный на основании счетов, собранных от всех, кто предоставляет судну те или иные услуги во время его захода в порт – прим. “Ъ”). Поэтому просто так судно не может оказаться на причале. Раз судно позвали на причал, организовали швартовку, проведены мероприятия после швартовки, значит, по нашему мнению, с грузом все было в порядке. С точки зрения судовладельцев, у нас все в порядке», - рассказал господин Ганин.
Он не смог сообщить, сколько всего судов в настоящее время стоят в очереди на отгрузку, объяснив это тем, что в системе навигации отражается общее количество судов, расположенных в настоящее время в районе Новороссийска, но не известно, какие из них стоят в тот же портовый терминал. «Наверное, все те суда, о которых ранее заявляли, продолжают стоять и ждать отгрузки», - считает он.
Игорь Ганин ожидает, что компания не понесет финансовых потерь из-за задержки. «У нас первоклассный фрахтователь, поэтому мы ожидаем, что все простои будут оплачены», - рассказал Игорь Ганин.
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