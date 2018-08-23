Самарский пристав спас собаку из загоревшегося автомобиля

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Судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятельности судов вовремя заметил возгорание внутри припаркованного автомобиля. Удалось спасти собаку, иномарку и предотвратить негативные последствия. Все произошло рядом с Арбитражным судом Самарской области.Вчера, 22 августа, судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятельности судов Николай Мартынов как обычно находился на своем рабочем месте. Он обеспечивал безопасность Арбитражного суда Самарской области. При обходе прилегающей территории он увидел, что стоящая на парковке рядом с судом иномарка задымилась. В салоне автомобиля находилась собака. Незамедлительно был установлен хозяин машины. При вскрытии транспорта стало понятно, что произошло замыкание проводов аккумулятора, в результате чего загорелись вещи в салоне.На помощь коллеге поспели судебные приставы по ОУПДС. Им удалось предотвратить возгорание автомобиля и избежать последствия в виде взрыва транспортного средства при помощи противопожарного полотна. Однако главным в этой истории остается то, что приставы не только спасли имущество, но и жизнь домашнего питомца, сообщает сайт ведомства.