Самарские таможенники обнаружили у пассажира в Курумоче запрещенные чучела крокодилов

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Фантазия путешественников, которые везут подарки своим родным и друзьям, с каждым годом становится все изощренней. Чего только российские туристы не везут из-за границы. Дело дошло до экзотических животных, вернее их чучел.В зоне прилета Международного аэропорта «Курумоч» при проведении таможенного контроля товаров, перемещаемых через таможенную границу Евразийского экономического союза пассажирами авиарейса Нячанг – Самара, в «зеленом» коридоре с применением интроскопа в чемоданах вместе с вещами для личного пользования были обнаружены чучела крокодилов, завернутые в бумагу.«Разрешительнх документов на товар, а также пассажирской таможенной декларации у мужчины не оказалось, поэтому сувениры были изъяты. Мужчина пояснил, что приобрел он его в качестве сувениров для детей. Стоимость предметов не помнит, c правилами ввоза и с информацией на таможенных информационных стендах не знаком,» - рассказывает начальник таможенного поста Аэропорт Самара Антон Антонов.Чучела были направлены для проведения таможенной экспертизы. Согласно полученному заключению, чучела крокодилов идентифицированы, как как таксидермические изделия - чучела сиамского крокодила. Исследуемые образцы поименованы в Перечне видов животных и растений, подпадающих под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения. Рыночная стоимость чучел крокодилов по состоянию на момент ввоза составлял более 14500 рублей.Ввоз на территорию Российской Федерации видов дикой фауны и флоры, находящихся под угрозой исчезновения, их частей или дериватов, подпадающих под действие Конвенции, допускается в предусмотренных Конвенцией случаях при наличии разрешительных документов, которые в данном случае не были представлены таможенному органу.Гражданин не исполнил установленную таможенным законодательством обязанность по декларированию товаров, перемещаемых через таможенную границу Евразийского экономического союза, и осуществил незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза чучел крокодилов.По данному факту будут возбуждены дела об административных правонарушениях за недекларирование по установленной форме товаров, подлежащих таможенному декларированию и за несоблюдение запретов и ограничений на ввоз товаров на таможенную территорию Евразийского экономического союза.