«Самарские распределительные сети»: хищения оборудования ставят под угрозу энергобезопасность региона

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С начала 2018 года энергетики филиала ПАО «МРСК Волги» (входит в группу «Россети») – «Самарские распределительные сети» зафиксировали 6 случаев хищения оборудования электроустановок. Общая сумма причиненного ущерба составила около 1,2 млн рублей.В основном объектами внимания злоумышленников являются провода высоковольтных линий (за текущий период 2018 года похищено около 26000 метров), силовые трансформаторы и другие предметы энергооборудования, содержащие цветные металлы. Так, 22 января 2018 в ходе снятия показаний с приборов учета электроэнергии в с. Кинель-Черкассы было выявлено отсутствие четырех приборов учета электроэнергии. 21 апреля 2018 произошло отключение воздушной линии 0,4 кВ. При осмотре обнаружено отсутствие провода, повреждение изолятора фазы «С» трансформатора КТП и слив трансформаторного масла. 11 июня 2018 года в Исаклинском районе Самарской области в ходе обследования ВЛ 0,4 и 10 кВ обнаружено хищение провода и повреждение трансформатора на КТП.По каждому факту служба безопасности «Самарских распределительных сетей» совместно с сотрудниками ГУ МВД России по Самарской области проводят комплекс оперативных мероприятий. Виновным грозит лишение свободы в соответствии с УК РФ и штраф в размере стоимости похищенного оборудования.Хищения электрооборудования наносят серьезный урон энергосистеме региона – из-за противоправных действий злоумышленников могут произойти скачки напряжения в сети, короткое замыкание, перегрузка. Без электроснабжения могут остаться не только дома, но и социально-значимые объекты, предприятия агропромышленного комплекса. Пострадать может и сам нарушитель – любое несанкционированное вмешательство в работу электроустановок может привести к смертельным травмам.Энергетики «Самарских распределительных сетей» обращаются к жителям Самарской области с убедительной просьбой немедленно сообщать обо всех замеченных повреждениях энергоустановок и линий электропередачи, подозрительных лицах и предметах вблизи энергообъектов по телефонам горячей линии: 8(846) 339-35-74 или 8 (800) 775-16-42. Анонимность гарантируется.