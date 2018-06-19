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«Самарские распределительные сети»: хищения оборудования ставят под угрозу энергобезопасность региона

19 июня 2018 13:52
108
«Самарские распределительные сети»: хищения оборудования ставят под угрозу энергобезопасность региона
Без электроснабжения могут остаться не только дома, но и социально-значимые объекты.

С начала 2018 года энергетики филиала ПАО «МРСК Волги» (входит в группу «Россети») – «Самарские распределительные сети» зафиксировали 6 случаев хищения оборудования электроустановок. Общая сумма причиненного ущерба составила около 1,2 млн рублей.
В основном объектами внимания злоумышленников являются провода высоковольтных линий (за текущий период 2018 года похищено около 26000 метров), силовые трансформаторы и другие предметы энергооборудования, содержащие цветные металлы. Так, 22 января 2018 в ходе снятия показаний с приборов учета электроэнергии в с. Кинель-Черкассы было выявлено отсутствие четырех приборов учета электроэнергии. 21 апреля 2018 произошло отключение воздушной линии 0,4 кВ. При осмотре обнаружено отсутствие провода, повреждение изолятора фазы «С» трансформатора КТП и слив трансформаторного масла. 11 июня 2018 года в Исаклинском районе Самарской области в ходе обследования ВЛ 0,4 и 10 кВ обнаружено хищение провода и повреждение трансформатора на КТП.

По каждому факту служба безопасности «Самарских распределительных сетей» совместно с сотрудниками ГУ МВД России по Самарской области проводят комплекс оперативных мероприятий. Виновным грозит лишение свободы в соответствии с УК РФ и штраф в размере стоимости похищенного оборудования.

Хищения электрооборудования наносят серьезный урон энергосистеме региона – из-за противоправных действий злоумышленников могут произойти скачки напряжения в сети, короткое замыкание, перегрузка. Без электроснабжения могут остаться не только дома, но и социально-значимые объекты, предприятия агропромышленного комплекса. Пострадать может и сам нарушитель – любое несанкционированное вмешательство в работу электроустановок может привести к смертельным травмам.

Энергетики «Самарских распределительных сетей» обращаются к жителям Самарской области с убедительной просьбой немедленно сообщать обо всех замеченных повреждениях энергоустановок и линий электропередачи, подозрительных лицах и предметах вблизи энергообъектов по телефонам горячей линии: 8(846) 339-35-74 или 8 (800) 775-16-42. Анонимность гарантируется.

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