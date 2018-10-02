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Самарские приставы доставили в отдел творческого алиментщика, который «позабыл», выплачивал ли он когда-нибудь своим сыновьям алименты

2 октября 2018 09:48
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Самарские приставы доставили в отдел творческого алиментщика, который «позабыл», выплачивал ли он когда-нибудь своим сыновьям алименты
Мужчина задолжал 290 тысяч рублей.

В отделе судебных приставов Кинель-Черкасского района Самарской области в отношении гражданина Р. было возбуждено исполнительное производство о ежемесячном взыскании алиментов на содержание двух своих несовершеннолетних сыновей в твердой денежной сумме равной 20 тысячам рублей. Однако мужчина, не смотря на то, что знал о наличии возбужденного в отношении него исполнительного производства, средств на содержание детей не перечислял и от судебных приставов скрывался. В отношении него было вынесено постановление о принудительном приводе в отдел судебных приставов.
В рамках исполнительного производства работниками Службы было установлено, что у должника есть творческое хобби. Мужчина в свободное время занимается музыкой и планирует принять участие в местном концерте. В обозначенный день судебный пристав-исполнитель совместно с двумя приставами по ОУПДС прибыл на место. Гражданин Р. действительно находился по установленному в ходе сбора информации адресу. Заметив работников Службы, стал громко утверждать, что он не тот, за кого его приняли, а после того, как ему не поверили, бросился бежать, но был задержан судебными приставами по ОУПДС.

Мужчину доставили в отдел, где в отношении него был составлен протокол. В ходе судебного заседания мужчина на вопрос судьи о том, выплачивает ли он алименты своим детям, ответил, что не помнит. Подобная «забывчивость» однако от ответственности должника не освободила. Служители Фемиды приняли решение, назначить гражданину Р. наказание в виде 50 часов обязательных работ.
Также мужчина был предупрежден, что дальнейшее уклонение от своих родительских обязательств, может грозить ему уголовной ответственностью.
Только после этого должник произвел первую выплату.
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Комментарии



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