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Самарские правоохранители вернули девушке из Оренбургской области пропавшие вещи и деньги

7 сентября 2018 11:24
76
Самарские правоохранители вернули девушке из Оренбургской области пропавшие вещи и деньги Она по ошибке взяла чужую сумку.
Она по ошибке взяла чужую сумку.

На имя начальника Сызранского ЛО МВД России на транспорте поступило благодарственное письмо от жительницы Оренбургской области, которой полицейские вернули пропавшие вещи и деньги.
Девушка-студентка ехала в Самару из Новотроицка Оренбургской области в пассажирском поезде. Выходя из вагона, она по ошибке взяла чужую сумку, в точности похожую на её собственную. Обнаружив дома в ней чужие вещи, пассажирка вернулась на железнодорожный вокзал, сообщив полицейским о произошедший ошибке. Ее тревожность обусловливалась тем, что с вещами осталась крупная сумма наличных денег, предназначавшаяся для оплаты обучения. В Самаре ушедший поезд взял под сопровождение наряд Сызранского ЛО МВД России на транспорте, которому была передана указанная информация.
Благодаря оперативным действиям сотрудников транспортной полиции и работников железнодорожного транспорта хозяйке в целости и сохранности были возвращены вещи вместе с деньгами в сумме 95 000 рублей.


Фото pixabay.com
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