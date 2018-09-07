Самарские правоохранители вернули девушке из Оренбургской области пропавшие вещи и деньги

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На имя начальника Сызранского ЛО МВД России на транспорте поступило благодарственное письмо от жительницы Оренбургской области, которой полицейские вернули пропавшие вещи и деньги.Девушка-студентка ехала в Самару из Новотроицка Оренбургской области в пассажирском поезде. Выходя из вагона, она по ошибке взяла чужую сумку, в точности похожую на её собственную. Обнаружив дома в ней чужие вещи, пассажирка вернулась на железнодорожный вокзал, сообщив полицейским о произошедший ошибке. Ее тревожность обусловливалась тем, что с вещами осталась крупная сумма наличных денег, предназначавшаяся для оплаты обучения. В Самаре ушедший поезд взял под сопровождение наряд Сызранского ЛО МВД России на транспорте, которому была передана указанная информация.Благодаря оперативным действиям сотрудников транспортной полиции и работников железнодорожного транспорта хозяйке в целости и сохранности были возвращены вещи вместе с деньгами в сумме 95 000 рублей.Фото pixabay.com