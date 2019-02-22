Самарские полицейские проверяют владельцев гражданского и охотничьего оружия
22 февраля 2019 13:51
76
Так, участковым уполномоченным МО МВД России «Кинельский» в ходе обхода административного участка в поселке Алексеевка был замечен мужчина, распивавший алкоголь в общественном месте. Во время составления административного протокола в автомобиле, принадлежащем задержанному и находящемся неподалеку, была обнаружена металлическая коробка с надписью «порох». В присутствии понятых находка была изъята и направлена на исследование.
В ходе проведенной экспертизы было получено заключение, что порох массой 208 граммов является взрывчатым веществом метательного действия.
Мужчина пояснил правоохранителям, что банку с порохом нашёл на берегу реки осенью прошлого года, и с тех пор хранил у себя, зная о том, что это противозаконно.
В настоящее время в отношении 40-летнего ранее судимого за кражу подозреваемого возбуждено уголовное дело. Мужчине может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Красноярскому району получили оперативную информацию о том, что житель поселка городского типа Новосемейкино может быть причастен к незаконному обороту оружия и боеприпасов. В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий, подозреваемый - мужчина 1976 года рождения был задержан. У него были изъяты 9 патронов.
В ходе проведенной экспертизы получено заключение, что изъятое являются боеприпасами для нарезного оружия, а именно спортивно-охотничьими патронами калибра 5,6 миллиметров заводского изготовления.
В ходе опроса мужчина пояснил, что патроны нашел на пустыре, где проходит дорога к его родственникам.
По данным сотрудников полиции подозреваемый в настоящее время нигде не работает и ранее судим за кражу. Возбуждено уголовное дело. Мужчине может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет, сообщает облМВД.
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
22 февраля 2019 10:26
Продолжают выявлять подобные факты. Закон
100
21 февраля 2019 22:04
Глыба рухнула на несовершеннолетнего подростка, 2002 года рождения, причинив ему повреждения в виде закрытого компрессионного перелома грудных позвонков и... Закон
253
21 февраля 2019 21:03
Twitter пока не может или не хочет перенести в Россию персональные данные наших пользователей. За это компания крупно поплатится. Закон
246
20 февраля 2019 21:28
ОПГ была создана для систематических похищений несовершеннолетних детей и вымогательств за их освобождение денежных средств с их родителей. Закон
303
20 февраля 2019 19:47
Ранее родители жаловались на агрессивного пятиклассника. Они обращались, как к администрации школы № 2, так и в инспекцию по делам несовершеннолетних. Закон
323
19 февраля 2019 18:21
Адвокаты подсудимых пытаются затянуть уголовный процесс. Закон
383
19 февраля 2019 10:06
Объектом проверки стали охотничьи угодья в Шенталинском, Исаклинском, Сергиевском и Красноярском районах губернии. Закон
210
Происшествия
22 февраля 2019 13:51
Мероприятия проходят в рамках комплексной оперативно-профилактической операции «Арсенал». Происшествия
75
22 февраля 2019 13:43
По словам властей, на территории Самары места для захоронения хватит еще лет на пять. Происшествия
87
22 февраля 2019 11:24
Проводится проверка по факту трагедии. Происшествия
102
Криминал
22 февраля 2019 11:06
Он сообщил о заминировании здания школы. Криминал
105
20 февраля 2019 10:11
В полиции по данному факту возбудили уголовное дело. Криминал
211
18 февраля 2019 10:08
Он нарвал сухие листья дикорастущей конопли недалеко от поселка. Криминал
211
Видео
22 февраля 2019 14:02
Инцидент не повлиял на работу порта. В мире
75
20 февраля 2019 09:36
Пострадавшие находятся в западне уже больше суток — перед автомобилями перевернулась фура. Происшествия
353
9 февраля 2019 12:39
Автобус шел на небольшой скорости. Происшествия
1074
7 февраля 2019 11:29
Она один километр не дошла до дома. Происшествия
884
5 февраля 2019 09:25
Погибли восемь человек, двое из них – дети. Происшествия
795
1 февраля 2019 10:21
Они провисели так полчаса. Происшествия
931
Фоторепортажи
7 ноября 2018 20:49
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти. Социум
2571
7 ноября 2018 17:40
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств. Социум
2274
6 октября 2018 19:31
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
2554
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
2942
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
3130
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
4434
Мероприятия