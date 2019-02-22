Самарские полицейские проверяют владельцев гражданского и охотничьего оружия

76

Так, участковым уполномоченным МО МВД России «Кинельский» в ходе обхода административного участка в поселке Алексеевка был замечен мужчина, распивавший алкоголь в общественном месте. Во время составления административного протокола в автомобиле, принадлежащем задержанному и находящемся неподалеку, была обнаружена металлическая коробка с надписью «порох». В присутствии понятых находка была изъята и направлена на исследование.В ходе проведенной экспертизы было получено заключение, что порох массой 208 граммов является взрывчатым веществом метательного действия.Мужчина пояснил правоохранителям, что банку с порохом нашёл на берегу реки осенью прошлого года, и с тех пор хранил у себя, зная о том, что это противозаконно.В настоящее время в отношении 40-летнего ранее судимого за кражу подозреваемого возбуждено уголовное дело. Мужчине может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Красноярскому району получили оперативную информацию о том, что житель поселка городского типа Новосемейкино может быть причастен к незаконному обороту оружия и боеприпасов. В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий, подозреваемый - мужчина 1976 года рождения был задержан. У него были изъяты 9 патронов.В ходе проведенной экспертизы получено заключение, что изъятое являются боеприпасами для нарезного оружия, а именно спортивно-охотничьими патронами калибра 5,6 миллиметров заводского изготовления.В ходе опроса мужчина пояснил, что патроны нашел на пустыре, где проходит дорога к его родственникам.По данным сотрудников полиции подозреваемый в настоящее время нигде не работает и ранее судим за кражу. Возбуждено уголовное дело. Мужчине может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет, сообщает облМВД.