Самарские полицейские оказали помощь мужчине в метро, у которого были признаки эпилептического приступа
12 февраля 2018 10:45
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Одному из пассажиров неожиданно стало плохо. На помощь потерявшему сознание мужчине пришел Владимир Зинченко - заместитель командира 4 взвода отдельной роты ППСП отдела полиции на метрополитене. Он увидел, что у гражданина начались судороги. Мгновенно проанализировав ситуацию, Владимир приступил к оказанию первой медицинской (доврачебной) помощи пострадавшему. В это же время напарница Владимира – старший сержант полиции Юлия Тычук, оперативно позвонила по единому номеру экстренных служб «112» и сообщила о случившемся. Не остались безучастными в данной ситуации и очевидцы произошедшего, среди которых были коллеги пострадавшего. Они связались с его родственниками и рассказали о случившемся. Вместе с сотрудниками службы метрополитена полицейские оказывали помощь пострадавшему до тех пор, пока приступ не прекратился.
По прибытию на место происшествия бригады скорой медицинской помощи полицейские помогли пострадавшему дойти до спецавтомобиля, сообщили медицинским работникам сведения о предположительном времени начала и окончания приступа и предпринимаемых действиях. Передав мужчину в руки специалистов, сотрудники полиции продолжили нести службу по охране общественного порядка на станции метрополитена, сообщает облМВД.
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