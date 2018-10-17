Самарские энергетики выявили новые факты хищения электроэнергии

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«Самарские распределительные сети» продолжают реализацию мероприятий по выявлению фактов хищений электроэнергии в регионе. Одни из последних энерговоров были пойманы в двух районах Самарской области.В п.г.т. Безенчук житель частного дома решил, что платить за электричество – лишняя трата денег, тем более, что опора воздушной линии находится рядом с домом. Заключать договор с энергоснабжающей организацией не стал, и просто сделал наброс на провода. Также решила поступить и жительница г. Похвистнева.Оба нарушителя были выявлены в ходе плановых рейдов с участием сотрудников управления безопасности филиала. На месте были составлены акты безучетного потребления электроэнергии, набросы демонтированы. Да и сэкономить у нарушителей не получилось - помимо компенсации ущерба их ждет и штраф в соответствии со ст. 7.19 КоАП РФ «Самовольное подключение и использование электрической, тепловой энергии, нефти и газа».Энергетики напоминают, что вмешательство в работу приборов учета электроэнергии и незаконное подключение к сетям без заключения договора грозит административной и уголовной ответственностью. Кроме того, самовольное подключение к сетям опасно для жизни самого нарушителя. О фактах хищения электроэнергии, порче электрооборудования, других случаях противоправных действий в отношении энергообъектов можно сообщать по телефону «горячей линии» филиала «Самарские распределительные сети» 8 (846) 339-35-74. Анонимность гарантируется.