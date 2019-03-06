Самарская пенсионерка едва не погибла под рухнувшим потолком
6 марта 2019 09:24
232
В квартире 76-летней женщине, проживающей на улице Загорской, несколько дней протекал потолок. Несмотря на неоднократные жалобы в ООО "ЭСКО "Энергокомплекс", протечку не ликвидировали, а 2 марта женщина едва не оказалась под обломками потолка, рухнувшего прямо на обеденный стол.
-Я сидела в комнате, смотрела телевизор, хорошо, что я его передвинула, потому что с потолка капало, и вдруг с грохотом проваливается потолок. Хорошо, что я была с другой стороны. Я так испугалась, что не могла сдвинуться с места, не то что убежать из комнаты, - рассказала «Гражданскому патрулю» пострадавшая.
Женщин призналась, что испытала нешуточный стресс, который при ее гипертонии и сердечной недостаточности мог стать фатальным. До обрушения пенсионерка несколько раз жаловалась в управляющую компанию. Вызванные техники ничего не сделали, а через три дня потолок обвалился. После обрушения женщине пообещали, что сообщат начальству, однако по сей день никто в многострадальную квартиру так и не пришел.
-Мне страшно находиться в квартире, страшно спать даже в другой комнате, потому что потолок до сих пор трещит. Я прислушиваюсь к каждому шороху. У соседей из 6 квартиры потолок тоже обвалился, хорошо хоть дома никого не было. Также никто не реагирует, зато платим за текущий ремонт, а еще и за капитальный ремонт, по которому в 2027 году должны поменять крышу, а в 2057 году – фундамент и фасад дома. У нас очень старый дом, соседняя стена вся промерзает, падает штукатурка, камни, на чердаке стена покрыта льдом, живут тут одни пенсионеры, - пожаловалась общественникам женщина.
«Гражданский патруль» обратился в прокуратуру Самары с просьбой провести прокурорскую проверку по факту ненадлежащего оказания услуг УК ООО «ЭСКО «Энергокомплекс» по содержанию и управлению общим имуществом многоквартирного дома, в т.ч. по факту неисполнения УК прямых обязанностей по устранению протечек кровли и ремонту крыши, а также провести прокурорскую проверку по факту наличия или отсутствия в бездействиях УК признаков состава преступления.
-К сожалению, это не единичный случай обрушения крыши в Самаре, но наиболее яркий. В ближайшее время ГП инициирует масштабную проверку состояния кровель в Самаре. Мы прочим жителей сообщать жителей о протечках, по каждой их них будет отправлено соответствующее обращение надзорным органам. На наш взгляд причиной сложившейся ситуации стал провал программы капитального ремонта в Самарской области и здесь уже возникает вопрос к Министерству ЖКХ, - прокомментировал ситуацию руководитель общественной организации «Гражданский патруль» Ростислав Антонов.
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
4 марта 2019 20:23
В Самарском гарнизонном военном суде начали рассматривать уголовное дело Сергея Абрамова, который до прошлого года служил в ФСБ Тольятти, а теперь обвиняется в... Закон
400
4 марта 2019 16:26
За незаконную вырубку трех дубов. Закон
311
4 марта 2019 14:00
На лесных территориях могут установить специальные трассы для техники. Закон
366
3 марта 2019 19:06
Преступник делал пластическую операцию с целью изменить внешность. Закон
246
1 марта 2019 17:11
По факту произошедшего Александром Винниковым назначено проведение служебной проверки. Закон
346
28 февраля 2019 14:21
Мать ребенка оставила ее одну дома на несколько дней, в результате ребенок умер от обезвоживания. Закон
356
28 февраля 2019 11:50
Производственная фирма получила субсидию на приобретение оборудования, указав неверные сведения в предоставляемых документах. Закон
213
Происшествия
6 марта 2019 11:40
Ведется проверка. Происшествия
72
6 марта 2019 11:17
Крыша здания сильно просела посередине. Происшествия
90
6 марта 2019 10:54
В производственном помещении загорелась тара с растворителем. Происшествия
97
Криминал
6 марта 2019 10:06
По словам задержанного, запрещенное вещество он хранил без цели сбыта. Криминал
107
6 марта 2019 10:01
У нее похитили сотовый телефон стоимостью 10 тыс. рублей и банковскую карту. Криминал
126
5 марта 2019 10:48
Сумма ущерба составила более 1900 рублей. Криминал
219
Видео
28 февраля 2019 12:36
Губернатор пожелал фигуристам и тренерам успехов на Универсиаде. Спорт в регионе
701
22 февраля 2019 14:02
Инцидент не повлиял на работу порта. В мире
673
20 февраля 2019 09:36
Пострадавшие находятся в западне уже больше суток — перед автомобилями перевернулась фура. Происшествия
693
9 февраля 2019 12:39
Автобус шел на небольшой скорости. Происшествия
1405
7 февраля 2019 11:29
Она один километр не дошла до дома. Происшествия
1223
5 февраля 2019 09:25
Погибли восемь человек, двое из них – дети. Происшествия
1093
Фоторепортажи
25 февраля 2019 08:30
В течение двух дней горожан радовала насыщенная программа. Культура
637
23 февраля 2019 20:22
Для взрослых и маленьких горожан работали тематические площадки. Социум
1139
23 февраля 2019 17:27
В мероприятии приняли участие первые лица региона и города, ветераны Великой Отечественной войны, Почетные граждане. Социум
864
7 ноября 2018 20:49
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти. Социум
2855
7 ноября 2018 17:40
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств. Социум
2530
6 октября 2018 19:31
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
2791
Мероприятия