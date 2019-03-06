Самарская пенсионерка едва не погибла под рухнувшим потолком

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В квартире 76-летней женщине, проживающей на улице Загорской, несколько дней протекал потолок. Несмотря на неоднократные жалобы в ООО "ЭСКО "Энергокомплекс", протечку не ликвидировали, а 2 марта женщина едва не оказалась под обломками потолка, рухнувшего прямо на обеденный стол.-Я сидела в комнате, смотрела телевизор, хорошо, что я его передвинула, потому что с потолка капало, и вдруг с грохотом проваливается потолок. Хорошо, что я была с другой стороны. Я так испугалась, что не могла сдвинуться с места, не то что убежать из комнаты, - рассказала «Гражданскому патрулю» пострадавшая.Женщин призналась, что испытала нешуточный стресс, который при ее гипертонии и сердечной недостаточности мог стать фатальным. До обрушения пенсионерка несколько раз жаловалась в управляющую компанию. Вызванные техники ничего не сделали, а через три дня потолок обвалился. После обрушения женщине пообещали, что сообщат начальству, однако по сей день никто в многострадальную квартиру так и не пришел.-Мне страшно находиться в квартире, страшно спать даже в другой комнате, потому что потолок до сих пор трещит. Я прислушиваюсь к каждому шороху. У соседей из 6 квартиры потолок тоже обвалился, хорошо хоть дома никого не было. Также никто не реагирует, зато платим за текущий ремонт, а еще и за капитальный ремонт, по которому в 2027 году должны поменять крышу, а в 2057 году – фундамент и фасад дома. У нас очень старый дом, соседняя стена вся промерзает, падает штукатурка, камни, на чердаке стена покрыта льдом, живут тут одни пенсионеры, - пожаловалась общественникам женщина.«Гражданский патруль» обратился в прокуратуру Самары с просьбой провести прокурорскую проверку по факту ненадлежащего оказания услуг УК ООО «ЭСКО «Энергокомплекс» по содержанию и управлению общим имуществом многоквартирного дома, в т.ч. по факту неисполнения УК прямых обязанностей по устранению протечек кровли и ремонту крыши, а также провести прокурорскую проверку по факту наличия или отсутствия в бездействиях УК признаков состава преступления.-К сожалению, это не единичный случай обрушения крыши в Самаре, но наиболее яркий. В ближайшее время ГП инициирует масштабную проверку состояния кровель в Самаре. Мы прочим жителей сообщать жителей о протечках, по каждой их них будет отправлено соответствующее обращение надзорным органам. На наш взгляд причиной сложившейся ситуации стал провал программы капитального ремонта в Самарской области и здесь уже возникает вопрос к Министерству ЖКХ, - прокомментировал ситуацию руководитель общественной организации «Гражданский патруль» Ростислав Антонов.