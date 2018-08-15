Самарская автомобилистка накопила 36 штрафов за нарушение ПДД

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За последний год жительница г. Самары 36 раз нарушила правила дорожного движения. Каждый из этих штрафов женщина игнорировала. В результате, они были переданы на исполнение в межрайонный отдел судебных приставов по взысканию административных штрафов по г. Самаре, где были возбуждены соответствующие исполнительные производства.В рамках исполнительных производств, судебный пристав неоднократно совершал выход по месту регистрации должницы, однако застать ее не представлялось возможным. Постановления о возбуждении и повестки о вызове на прием оставлялись в почтовом ящике. Когда женщина явилась на прием в отдел судебных приставов, пояснила, что по месту регистрации не проживает, бывает там редко, квадратные метры сдает, а квартиранты о письмах не оповещали. Должнице были вручены квитанции на оплату штрафов, а также постановления о взыскании исполнительского сбора. На следующий день автоледи предоставила квитанции об оплате штрафов на общую сумму 23 тысячи рублей, а также об оплате исполнительского сбора в федеральный бюджет на сумму 36 тысяч рублей, сообщает сайт самарских приставов.