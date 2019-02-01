Самарец на иномарке врезался в Лада Калина, а тот сбил пешехода

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ДТП произошло утром 31 января в Самаре. 62-летний водитель (водительский стаж 35 лет) управляя автомобилем «Шкода» двигался по проспекту Ленина со стороны улицы Полевая. По предварительной версии полицейских, автомобилист при развороте нарушил ПДД и допустил столкновение с автомобилем «Лада Калина», под управлением женщины 1988 года рождения (водительский стаж 3 года). После столкновения отечественный автомобиль сбил 20-летнего пешехода, ожидающего разрешающего сигнала светофора. В результате ДТП водитель автомобиля «Лада Калина» и пешеход получили травмы и были доставлены в медицинское учреждение, сообщает облМВД.