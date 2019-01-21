Я нашел ошибку
сегодня  Понедельник, 21 января, 15:15
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -10 °C, Тольятти  -10 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 21/01:
USD 66.33
-0.11
EUR 75.58
-0.05
Искать
Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

СМИ сообщают о гибели призывника из Сызрани в Абхазии

21 января 2019 13:17
103
СМИ сообщают о гибели призывника из Сызрани в Абхазии Его БТР упал в ущелье.
Его БТР упал в ущелье.

БТР рухнул в обрыв в ущелье реки Кодори в районе поселка Цебельда. Об этом сообщил ura.news.

По данным правозащитника, утром 18 января бронетранспортер с солдатами ехал в колонне с полигона в пункт дислокации. На узком участке дороги водитель-призывник из Краснодарского края не справился с управлением, БТР рухнул с горы. Травмы получил командир взвода 27-летний контрактник из Шахт и 23-летний рядовой из Башкортостана. Погибли 21-летний механик, срочник из Сызрани, а также челябинец Алексей Аниськин и водитель БТР.

- Причины происшествия еще выясняются. Скорее всего, все будет оформлено, как ДТП — водитель не справился с управлением, — сообщил источник, на который сослалась пресса.

Пока нет официального подтверждения гибели военных в абхазском ущелье, пишет КТВ-Луч.
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Закон
19 января 2019  14:43
Сотрудниками полиции с места происшествия изъято 10 современных игровых аппаратов, незаконная игорная деятельность прекращена.
В Самаре обнаружено крупное игорное заведение, которое посещало большое количество граждан
 Сотрудниками полиции с места происшествия изъято 10 современных игровых аппаратов, незаконная игорная деятельность прекращена.  Закон
622
18 января 2019  15:37
Расследование уголовного дела продолжается.
Главный специалист тольяттинской станции по борьбе с болезнями животных брал взятки за незаконную выдачу ветеринарных документов
Расследование уголовного дела продолжается.  Закон
428
17 января 2019  17:36
Он оставил на лобовом стекле автомобиля записку с требованием 5 000 рублей за возврат номеров.
Тольяттинец пойдет под суд за хищение госномеров с автомобиля с целью получения вознаграждения
Он оставил на лобовом стекле автомобиля записку с требованием 5 000 рублей за возврат номеров.   Закон
323
17 января 2019  17:30
В настоящее время выясняются все обстоятельства происшествия.
В Самаре начата доследственная проверка по факту травмирования 9-летнего ребенка во время чистки снега с крыши дома
В настоящее время выясняются все обстоятельства происшествия.  Закон
273
17 января 2019  17:22
По предварительным данным, погибшие мужчины занимались ремонтными работами в доме, в котором был установлен бензогенератор.
В Самаре начата доследственная проверка по факту смерти троих мужчин в СДК «Авиатор»
По предварительным данным, погибшие мужчины занимались ремонтными работами в доме, в котором был установлен бензогенератор.   Закон
310
16 января 2019  16:51
Ей грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет.
Самарская медсестра задержана за посредничество во взяточничестве
Ей грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет.   Закон
478
16 января 2019  16:08
Руководителей управления 46-го ЦНИИ Минобороны обвиняют в мошенничестве в составе организованной преступной группы. По версии следствия, при выполнении исследований они заключали фиктивные договоры с подрядчиками и сотрудниками.
Разработчиков госпрограммы вооружения обвинили в мошенничестве
Руководителей управления 46-го ЦНИИ Минобороны обвиняют в мошенничестве в составе организованной преступной группы. По версии следствия, при выполнении... Закон
329
Весь список
Происшествия
21 января 2019  13:46
В Самарской области переезде пассажирский поезд врезался в легковушку К счастью, никто не пострадал.
В Самарской области переезде пассажирский поезд врезался в легковушку
К счастью, никто не пострадал. Происшествия
83
21 января 2019  13:39
В Самаре ведется доследственная проверка по факту смерти троих человек
В Самаре ведется доследственная проверка по факту смерти троих человек
Их тела обнаружили на пожаре. Происшествия
97
21 января 2019  13:17
СМИ сообщают о гибели призывника из Сызрани в Абхазии Его БТР упал в ущелье.
СМИ сообщают о гибели призывника из Сызрани в Абхазии
Его БТР упал в ущелье. Происшествия
102
Весь список
Криминал
21 января 2019  13:35
В Самаре активизировались лжегазовики, предлагающие купить какие-либо приборы
В Самаре активизировались лжегазовики, предлагающие купить какие-либо приборы
Полицейские рекомендуют самарцам быть осторожнее. Криминал
80
21 января 2019  09:51
Житель Ульяновска обокрал квартиру в Сызрани Он унес шкатулку с украшениями.
Житель Ульяновска обокрал квартиру в Сызрани
Он унес шкатулку с украшениями. Криминал
117
20 января 2019  12:27
В Жигулевске мужчина нес марихуану в рукаве Со слов задержанного, запрещенное вещество он хранил для личного употребления.
В Жигулевске мужчина нес марихуану в рукаве
Со слов задержанного, запрещенное вещество он хранил для личного употребления. Криминал
303
Весь список


Видео
12 января 2019  12:20
Ночью в Самаре более 200 единиц техники МП
Ночью в Самаре более 200 единиц техники МП "Благоустройство" чистили дороги
Работа организована в две смены.
ЖКХ
648
6 января 2019  11:47
В Самаре на Красной Глинке столкнулись лыжник и сноубордист Происшествие попало в объектив экшн-камеры.
В Самаре на Красной Глинке столкнулись лыжник и сноубордист
Происшествие попало в объектив экшн-камеры.
Происшествия
826
3 января 2019  13:04
Итоги года по инвестициям в будущее подводят в Самарской области
Итоги года по инвестициям в будущее подводят в Самарской области
Их прокомментировал губернатор Дмитрий Азаров.
Экономика региона
1053
3 января 2019  12:51
Подводим итоги 2018 года: культура Необходимо создать условия для того, чтобы людям было интересно, заявил Дмитрий Азаров.
Подводим итоги 2018 года: культура
Необходимо создать условия для того, чтобы людям было интересно, заявил Дмитрий Азаров.
Социум
917
2 января 2019  12:45
Как новогодние игрушки поменялись за 100 лет
Как новогодние игрушки поменялись за 100 лет
700 новогодних игрушек представлено в Музее Победы в Москве.
Социум
1240
2 января 2019  12:12
В этом году на территории Самарской области начали свою работу 9 новых садов
В этом году на территории Самарской области начали свою работу 9 новых садов
Регион подводит итоги 2018 года.
Социум
847
Весь список

Фоторепортажи
7 ноября 2018  20:49
В Самаре на набережной р. Волги прошла реконструкция Керченско-Эльтигенской битвы: ФОТО
В Самаре на набережной р. Волги прошла реконструкция Керченско-Эльтигенской битвы: ФОТО
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти.
Социум
1629
7 ноября 2018  17:40
В Самаре прошел Парад Памяти: ФОТО Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств.
В Самаре прошел Парад Памяти: ФОТО
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств.
Социум
1425
6 октября 2018  19:31
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО Мероприятие прошло в рамках фестиваля
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
1769
9 сентября 2018  16:23
Самара три дня отмечает День города: фото Сегодня праздник завершится фейерверком.
Самара три дня отмечает День города: фото
Сегодня праздник завершится фейерверком.
Культура
2142
27 августа 2018  11:22
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров "Пластилиновый дождь": фото
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год.
Культура
2364
25 августа 2018  22:24
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
Культура
3585
Весь список

Мероприятия
30 января в Самаре пройдет встреча книжного клуба на французском языке
СОУНБ презентовала историко-документальный выставочный проект к 100-летию со дня рождения писателя Даниила Гранина
ДГС Самары: Парк 60-летия Советской власти был,есть и будет ПАРКОМ!
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные