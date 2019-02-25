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СМИ: Федосеева-Шукшина госпитализирована с острым инфарктом

25 февраля 2019 11:00
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СМИ: Федосеева-Шукшина госпитализирована с острым инфарктом
Актриса пожаловалась на боли в груди и недомогание и её экстренно доставили в больницу.

Народная артистка РСФСР Лидия Федосеева-Шукшина была госпитализирована с острым инфарктом, передаёт Пятый канал.
Отмечается, что актриса пожаловалась на боли в груди и недомогание и её экстренно доставили в больницу.

Лидия Федосеева-Шукшина известна зрителям по фильмам "Печки-лавочки", "Странные люди", "Калина красная", "Они сражались за Родину". Всего актриса снялась более чем в 80 картинах.

Фото: pixabay.com

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