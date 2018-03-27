СМИ: 41 ребенок стал жертвой пожара в кемеровском ТЦ
27 марта 2018 12:56
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При пожаре в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерове погиб 41 ребенок. Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах, жертвами пожара стали 64 человека, еще 131 пострадал. В больницах остаются 14 человек, в том числе трое детей.
Ранее члены инициативной группы родственников, проинспектировавшей кемеровский морг и подтвердили достоверность официальных данных о гибели 64 человек.
Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что не имеет никакого смысла сомневаться в официальных данных о количестве погибших при пожаре, и посоветовал не верить информации, зачастую недостоверной, которая распространяется в социальных сетях, пишут "Известия".
25 марта в центре Кемерово произошел пожар в ТЦ «Зимняя вишня». Возгорание началось около кинозалов, где в этот момент находились зрители, в том числе дети. Десятки человек не смогли выбраться из залов.
Следственный комитет сообщил, что пожарные выходы были заблокированы, а систему оповещения отключил охранник.
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