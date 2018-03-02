С начала года в Самарской области зафиксировано снижение показателей детской аварийности
2 марта 2018 12:37
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Сегодня, 1 марта 2018 года, состоялось заседание областной межведомственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. Участники заседания обсудили состояние детского дорожно-транспортного травматизма в регионе.
Как сообщила и.о. заместителя начальника отдела организационно-аналитической, контрольно-профилактической работы и пропаганды безопасности дорожного движения управления ГИБДД ГУ МВД России по Самарской области Татьяна Лядина, в январе и феврале 2018 года в регионе зафиксировано резкое снижение всех показателей детской аварийности. За это время произошло 49 ДТП с участием детей, погиб 1 ребенок, 50 ранено (по сравнению с АППГ меньше на 17-50-27,5% соответственно). Снижение наблюдается по всем категориям участников дорожного движения - по детям-пешеходам и детям-пассажирам.
В течение 2017 года проведено более тысячи широкомасштабных мероприятий с участием отрядов юных инспекторов движения, общественных организаций, в том числе «Переходи правильно», «Родительский патруль». По результатам заседания был дан ряд протокольных поручений. Так, областному министерству образования предстоит в рамках образовательной деятельности организовать комплекс мероприятий по обучению детей навыкам безопасного поведения в условиях транспортной среды, управлению ГИБДД по Самарской области - проводить разъяснительную и обучающую работу с детьми в образовательных учреждениях, а также в социальных сетях.
Врио первого вице-губернатора – председателя Правительства Самарской области Александр Нефёдов: «С началом текущего года ситуация с детским дорожно-транспортным травматизмом на дорогах региона начала стабилизироваться. Отмечается снижение всех показателей детской аварийности. Однако расслабляться ни в коем случае нельзя. Проблема все равно остаётся актуальной. Критические точки те же – это ДТП с участием детей-пешеходов, в темное время суток, на пешеходных переходах».
Члены комиссии также рассмотрели вопрос о мерах по предупреждению дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов, в том числе на пешеходных переходах на территории Самарской области. Заместитель министра транспорта и автомобильных дорог – руководитель департамента автомобильных дорог Александр Ликомаскин сообщил, что все пешеходные переходы в области оборудованы дорожными знаками с повышенной светоотражающей способностью. Установлено более 3,5 тыс. метров перильных пешеходных дорожных ограждений, 100 пешеходных переходов оборудовано искусственными дорожными неровностями. 90 из 118 пешеходных переходов около образовательных учреждений, относящихся к региональным дорогам, оборудованы в соответствии с требованиями национальных стандартов РФ. На аварийно-опасных участках дорог установлено 258 светофоров Т.7.
Также на совещании были подведены итоги реализации в 2017 году областной целевой подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения», которая входит в государственную программу «Развитие транспортной системы Самарской области» (2014-2025 годы). Врио заместителя председателя Правительства Самарской области – руководителя департамента информационных технологий и связи Самарской области Станислав Казарин доложил, что в прошлом году в регионе было установлено 914 камер фото- и видеофиксации. На этих участках произошло снижение аварий на 13,2%. В текущем году предполагается установить еще 624 камеры, сообщает пресс-служба облправительства.
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