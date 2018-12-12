С детской площадки в Самаре неизвестные похитили новое резиновое покрытие

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Инцидент произошел в Железнодорожном районе городского округа, во дворе дома 29 на улице Урицкого.Минувшей осенью дворовую территорию обустроили за счет бюджетных средств в рамках федерального проекта «Комфортная городская среда». Работы в полном объеме были приняты администрацией двумя неделями ранее, 23 ноября.Пропажу части тротуара заметили активисты общественного движения защиты прав потребителей «Гражданский патруль». По их мнению, похитители воспользовались строительными дефектами.— Работы выполнены некачественно. Плитку постелили на песок как домашний коврик, без каких-либо сцепляющих смесей. И похитителям ничего не стоило ее снять и унести, — рассказал представитель движения Роман Тихонов.Всего с дворовой территории, предназначенной для отдыха жителей, исчезло четырнадцать плит. Правозащитники обратились в прокуратуру.