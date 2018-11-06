Рыбак, которого ищут под Сызранью, пропал отправившись вплавь на берег за помощью
6 ноября 2018 13:51
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Стали известны подробности бедствия на Волге в Сызранском районе, в результате которого бесследно пропал 31-летний житель Тольятти. Об обстоятельствах ЧП КТВ-ЛУЧ рассказали друзья пропавшего молодого человека.
Напомним, бедствие на воде произошло 3 ноября около пяти часов вечера. Пропавший вместе с товарищем отправился на лодке на рыбалку в районе села Печерское. Когда мужчины возвращались к берегу, на винт лодки намоталась сеть. Когда рыбаки решили удалить ее с винта, нос лодки задрался вверх и судно перевернуло волной.
Плавать умел только житель Тольятти. Он оставил товарища в спасжилете у лодки, а сам поплыл к берегу за помощью, но не вернулся.
Оставшегося у перевернувшегося судна мужчину заметили другие рыбаки и спасли его. Сейчас ведутся поиски пропавшего молодого человека.
Фото pixabay.com
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