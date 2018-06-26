«Россия» взыщет с дебоширки средства за задержку рейса

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Авиакомпания «Россия» выиграла судебный процесс, результатом которого стало взыскание с авиадебоширки денежной компенсации за задержку рейса, связанную с проявлением деструктивного поведения на борту воздушного суднаМировой судья Истринского судебного района Московской области удовлетворил все исковые требования к пассажирке по компенсации авиакомпании средств, связанных с задержкой вылета рейса FV5882 из мексиканского Канкуна в московский аэропорт Внуково 20 января 2018 года.В январе 2018 г. при подготовке к вылету лайнера «России» пассажирка бизнесс-класса поднялась на борт в состоянии алкогольного опьянения, нецензурно выражалась в адрес других пассажиров и авиакомпании. Во время подготовки к вылету воздушного судна другие пассажиры бизнес-класса, семейная пара с двумя детьми, были вынуждены сделать замечание о недопустимости подобного рода поведения в общественном месте, особенно в присутствии детей. В ответ на замечания в свой адрес деструктивная пассажирка вступила в перепалку и устроила драку с пассажирами.Поскольку, несмотря на все предупреждения сделанные деструктивной пассажирке экипажем воздушного судна, та, в свою очередь, продолжила нарушать правила поведения на борту воздушного судна и требования авиационной безопасности, командиром воздушного судна было принято решение о вызове полиции и снятии ее с борта воздушного судна. Данные действия привели к задержке вылета рейса.