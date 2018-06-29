Ребёнок задолжал МТС полмиллиона рублей
29 июня 2018 12:12
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Правила тарификации мобильного интернета очень часто беспощадны. Житель белорусского города Дзержинск рассказал грустную историю о поездке в Болгарию.
Грустная она тем, что во время пребывания в автобусе его сын случайно раздал интернет всем пассажирам.
Поскольку карта была зарегистрирована на отца, вскоре ему пришел счет на сумму 14,5 тыс. белорусских или 450 тыс. российских рублей.
Во время путешествия интернетом сына пользовались около 15 детей. Кто-то играл, кто-то смотрел кино или слушал музыку. Разумеется трафик в роуминге стоит немалых денег.
- Для нас это огромная сумма. Ребенка мы отправили на отдых на последние деньги. В сумме с женой мы зарабатываем около 500 долларов в месяц, а теперь нужно выплатить $7 500. Это просто катастрофа, - говорит отец мальчика
Обратившись в МТС, родители попросили у оператора помощи. Пока вопрос семьи рассматривается. Эта же история может стать лишь очередным напоминанием, что нужно не забыть сделать при отправке ребенка за границу, пишет iphones.ru.
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