Ради спасения внуков самарская бабушка перестала пускать их домой

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В квартире самарчанки, проживающей на улице Киевская, несколько дней протекал потолок. Несмотря на неоднократные жалобы в УК Коммунальник, протечку не ликвидировали, а затем потолок рухнул.-Течет везде: в коридоре, кухне, комнате. Я сюда внуков перестала звать, хоть и скучаю, но разве можно их приводить в это болото, а если еще потолок не дай бог обвалится, кто за это ответит? - рассказала «Гражданскому патрулю» женщина.«Гражданский патруль» обратился в прокуратуру Самары с просьбой провести прокурорскую проверку по факту ненадлежащего оказания услуг УК «Коммунальник» по содержанию и управлению общим имуществом многоквартирного дома, в т.ч. по факту неисполнения УК прямых обязанностей по устранению протечек кровли и ремонту крыши.- К сожалению, это не единичный случай обрушения крыши в Самаре, но наиболее яркий. В ближайшее время ГП инициирует масштабную проверку состояния кровель в Самаре. Мы просим жителей сообщать жителей о протечках, по каждой их них будет отправлено соответствующее обращение надзорным органам. На наш взгляд причиной сложившейся ситуации стал провал программы капитального ремонта в Самарской области и здесь уже возникает вопрос к Министерству ЖКХ, - прокомментировал ситуацию руководитель общественной организации «Гражданский патруль» Ростислав Антонов.